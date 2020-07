L'auto si cappotta, quattro ragazzi feriti

Incidente questa notte, intorno alle 4, a Lignano Sabbiadoro, nella zona di Pineta, in viale delle Terme. Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi contro la recinzione di un'abitazione per poi cappottarsi. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto le ambulanze che hanno soccorso le persone rimaste ferite; sono stati medicati all'ospedale di Latisana i quattro occupanti della vettura. Per fortuna per loro nessuna grave conseguenza sanitaria.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto e il luogo dell'incidente. Per tutti i rilievi e la viabilità sono intervenuti i Carabinieri.

Un altro incidente stradale si è verificato a Precenicco, lungo la provinciale 56, poco prima delle 3 di questa notte. Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro alcuni pali. E' riuscito a liberarsi autonomamente dall'abitacolo ed è stato medicato al pronto soccorso, senza particolari conseguenze di tipo sanitario.

Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura incidentata e del luogo dello schianto.