L'auto si cappotta, salvi conducente e cane

Incidente, alle 14, lungo il raccordo RA13, poco prima dell'area di servizio, in direzione Venezia. Un'auto con carrello, per cause ancora da accertare, si è cappottata. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina.

Per fortuna il conducente e il suo cane, che viaggiava con lui, sono usciti autonomamente dalla vettura; l'uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso. I pompieri si sono fatti carico della messa in sicurezza del mezzo e dell'area, mentre i rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia stradale.