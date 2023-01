L'auto si ribalta, conducente intrappolato

Un uomo è stato soccorso, intorno alle 3.30, per le ferite riportate a seguito di un incidente accaduto in via della Roggia, a Cesena di Azzano Decimo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è ribaltata.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, gli infermieri hanno inviato sul posto l'elisoccorso e l'ambulanza, oltre ai Vigili del fuoco, che hanno operato in piena sinergia con le equipe sanitarie per liberare l'uomo, intrappolato nell'abitacolo. Le operazioni sono durate circa 30 minuti.

I sanitari hanno poi preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo, in condizioni serie, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per traumi alla schiena.