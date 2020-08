L'auto si ribalta, due persone ferite

Incidente questa sera, pochi minuti dopo le 19, in località Sant'Andrea, lungo via Pedrina, nel comune di Pasiano di Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo e si è ribaltato, rimanendo incastrato.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, decollato da Campoformido e un'ambulanza.

Due le persone che sono rimaste ferite nell'impatto. Una è stata elitrasportata al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine: è grave, ma non in pericolo di vita. L'altra persona è stata trasportata all'ospedale con l'autolettiga, sempre in condizioni serie.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, a fattivo supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza della vettura incidentata, e per la bonifica della sede stradale.