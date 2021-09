Incidente stradale verso le 17.30 in via Benedetto Marcello, nel rione di San Vito a Trieste. Una Smart Fortwo, per cause da accertare, si è ribaltata ed è rimasta appoggiata sulla fiancata.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste con la seconda partenza per mettere in sicurezza il mezzo e l'area. La conducente è stata presa in carico dai sanitari del 118, mentre i rilievi sono stati eseguiti dai Vigili urbani.