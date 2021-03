L'auto si ribalta, ferito il conducente

Incidente intorno alle 22 di ieri, in via Tiberio Deciani, a Udine. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi e la viabilità, un uomo di 40 anni, di Udine, che si trovava al volante della sua Peugeot, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia, e una Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di via Popone per la messa in sicurezza della vettura e della sede stradale.