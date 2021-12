Perde il controllo della Chevrolet e si ribalta. È successo intorno alle 18.30 lungo via San Nazario, poco prima dell'intersezione con Strada Vicentina, a Prosecco di Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Prosecco, una ventenne triestina ha perso il controllo dell'auto. A bordo altri due coetanei, tutti rimasti illesi. Ai Carabinieri di Prosecco l'incombenza dei rilievi dell'incidente, gli accertamenti e la viabilità.