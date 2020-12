L'auto si ribalta in mezzo alla strada

Incidente intorno alle 19.30 di ieri, in viale Raffaello Sanzio, a Trieste. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è ribaltata su un fianco, in mezzo alla sede stradale.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco della Sede Centrale del Comando Provinciale di Trieste per mettere in sicurezza il mezzo e l'area dell'incidente. Il conducente è uscito autonomamente dalla vettura ed è stato preso in carico dai sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova. Rilievi della Polizia Locale.