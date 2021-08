L'auto si ribalta nel campo in via Lignano

Incidente, nel pomeriggio, a Codroipo, lungo l'ex strada provinciale 39, nel tratto che prende il nome di via Lignano. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Codroipo, intervenuti per rilievi, viabilità e per tutti gli accertamenti, un donna al volante della sua vettura, ha perso il controllo ed è finita fuori strada. L'auto si è ribaltata su un fianco a bordo carreggiata, in un campo.

La guidatrice è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo, poi liberata dai Vigili del Fuoco volontari di Codroipo, inviati dal Nue dopo una chiamata al 112.

Sul posto la Sores ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza, proveniente da San Vito al Tagliamento, e un'automedica, che hanno soccorso la ferita. La donna non sarebbe in pericolo di vita.