L'auto si ribalta sulla fiancata, grave il conducente

Un uomo è rimasto ferito in maniera grave, ma non sarebbe in pericolo di vita, dopo aver perso il controllo della sua Fiat 500 a Majano. La vettura si è ribaltata sulla fiancata, finendo vicino all'ingresso di un'abitazione.

Per i Vigili del Fuoco volontari di San Daniele del Friuli è stato necessario tagliare la parte superiore della vettura per liberare l'uomo dalle lamiere. Quindi il soccorso da parte dell'equipe sanitaria dell'elicottero, decollato dalla base di Campoformido e dell'equipaggio di un'autoambulanza.

E' successo questo pomeriggio poco prima delle 16. Rilievi, accertamenti e viabilità dei Carabinieri della Compagnia di Udine.