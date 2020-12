L'auto si ribalta sulla rotonda, conducente incastrata

Incidente poco prima delle 21 a Gorizia, all'altezza della grande rotonda, la cosiddetta "Porta d'Italia", in prossimità del confine con la Slovenia. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per rilievi e accertamenti, oltre che per la viabilità, una donna che stava guidando una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un fianco. E' rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo.

È scattato immediatamente l'allarme. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Gorizia, che hanno dato fattivo supporto all'equipe sanitaria per estrarre la conducente dall'abitacolo della vettura. Importanti i danni al mezzo.

La donna è stata trasportata in ospedale. Ha riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di messa in sicurezza della macchina e della sede stradale (abbattuti diversi cartelli della segnaletica), sono state affidate ai pompieri.

Nessun particolare disagio per la viabilità. È necessario comunque prestare la massima attenzione per chi transita in questa zona.