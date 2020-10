L'auto si schianta contro un muro, due feriti

Incidente questa notte, poco prima delle 2, a Trieste, in via Servola, all'altezza del civico 84. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi, il conducente di un'utilitaria ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il muro di una casa.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso le due persone che si trovavano a bordo della vettura, un ragazzo di 26 anni e una donna di 46. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. Non sono rimasti feriti in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la seconda partenza del Comando Provinciale di Trieste. Hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l'area della fuoriuscita autonoma.