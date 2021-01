L'auto si scontra con un camion, conducente muore sul colpo

Incidente mortale nel tardo pomeriggio a Campoformido, lungo la statale 13 Pontebbana. Intorno alle 17.45 una Nissan, che marciava in direzione di Campoformido, si è scontrata frontalmente con un autoarticolato che procedeva nella direzione opposta.

Nel violento impatto, il conducente della vettura, un uomo di 44 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere. I Vigili del fuoco di Udine, subito accorsi sul luogo del sinistro, lo hanno liberato, mentre i sanitari hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, durate per oltre mezzora, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Dei rilievi si è fatta carico una pattuglia della Polizia locale.