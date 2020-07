L'autopsia conferma le cause della morte del piccolo Stefano

Si è svolta oggi, l'autopsia sul corpo del piccolo Stefano, il 13enne precipitato a Gorizia in un pozzo per 30 metri mentre stava partecipando a una caccia al tesoro all'interno del parco di Palazzo Coronini Cronberg. L'esame autoptico, eseguito dall'anatomopatologo Carlo Moreschi, confermerebbe che il decesso sia dovuto ai traumi subiti dal bambino, precipitato per circa 30 metri dentro il pozzo. I risultati dell'esame saranno disponibili entro 60 giorni, nel frattempo il magistrato ha dato il nulla osta per i funerali della giovane vittima.

Sul fronte delle indagini, sarà ascoltato dalla Procura della Repubblica di Gorizia l'unico testimone della tragedia, un bambino che stava giovano con Stefano. Il Procuratore facente funzioni, la dottoressa Laura Collini, ha annunciato che la decisione sarà notificata nei prossimi giorni alle parti offese e ai 14 indagati, ovvero i vertici e il direttivo della Fondazione e gli animatori e responsabili del Centro estivo. L'incidente probatorio consentirà di fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente mortale.