L'azienda che gestisce i rifiuti nelle basi Nato vince il ricorso al Tar

L’azienda tedesca che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nelle basi Nato in Italia, Aviano compresa, vince la battaglia legale contro il ministero della Transizione ecologica.

L’esito è stato deciso dal Tar del Friuli-Venezia Giulia, che ha annullato il rifiuto ministeriale di rinnovare l’iscrizione della Logex System International all’Albo nazionale gestori ambientali alla Camera di Commercio di Trieste. Il diniego risale a giugno, quando il rinnovo fu rifiutato perché depositato in ritardo. Per i giudici, oltre a non tenere conto delle proroghe dovute alla pandemia, il ministero interpretò e applicò male la normativa.

Nel caso del rinnovo, sono dimezzati solo i tempi massimi entro i quali il governo deve dare una risposta. Il ministero, invece, ritenne di dover tagliare anche i termini di presentazione della domanda.