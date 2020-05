L'Esercito igienizza San Lorenzo Isontino

Questa mattina i Lancieri del reggimento “Novara” dell’Esercito Italiano, su richiesta del Sindaco Ezio Clocchiatti, hanno avviato le operazioni di igienizzazione nel comune di San Lorenzo Isontino. L’operazione, eseguita da una squadra specializzata con apparati di bonifica in dotazione alla Forza Armata, ha reso possibile l’igienizzazione delle aree esterne delle strutture pubbliche della città, quali l’asilo, la scuola elementare, la chiesa di San Lorenzo Martire, il Municipio e le aree verdi dedicate ai bambini secondo le direttive emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). In particolare le superfici esterne sono state trattate mediate l’utilizzo di atomizzatori di grande e piccola capacità con una soluzione detergente cosparsa per caduta.

Durante questo periodo emergenziale i “Lancieri di Novara”, inquadrati nella 132esima Brigata Corazzata “Ariete”, sono impegnati su più fronti, sia sul territorio nazionale sia all’Estero. In particolare i “Bianchi Lancieri”, agli ordini del Colonnello Tommaso Magistretti, da dicembre stanno operando in qualità di agenti di pubblica sicurezza nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” al cantiere della Tav a Chiomonte e, in seguito all’emergenza sanitaria, sono stati chiamati a collaborare con le Forze dell’Ordine nel contenimento della diffusione del Coronavirus nel capoluogo piemontese. Un impegno costante per gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano, sempre al servizio del Paese.