L'esercito russo entra in Ucraina

Alle 4 italiane, quando a Mosca erano quasi le 6, Vladimir Putin ha annunciato in tv l'attacco russo all'Ucraina.

Putin ha affermato di dover "proteggere il Donbass", esortando le forze di Kiev a consegnare le armi e "andare a casa". Il presidente della Russia ha assicurato che "i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina ma solo la smilitalizzare il Paese, con un'operazione speciale".

Subito si sono avvertite forti esplosioni nelle città ucraine. Non solo sul confine, ma fino a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e anche nella capitale Kiev, dove sono suonate le sirene d'allarme e i russi avrebbero tentato di prendere il controllo dell'aeroporto.

La presidenza ucraina ha diffuso una foto che mostra un'esplosione nella capitale, uno scoppio con una densa nuvola di fumo, vicino a un parco. Forze russe sarebbero entrate in Ucraina anche dalla Bielorussia e dalla Crimea.

Il presidente americano Joe Biden ha definito l’attacco "non provocato e ingiustificato", aggiungendo che Putin "ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza, e che dovrà renderne conto al mondo". Anche i leader europei, e il presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi, hanno condannato l'attacco e annunciato nuove pesanti sanzioni contro Mosca.

"Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina", si legge in una nota di Palazzo Chigi. "È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione".