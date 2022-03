L'ex caserma Duodo potrebbe accogliere 350 studenti

Una trentina di aule in una palazzina. Un convitto nel fabbricato adiacente. La possibilità di accogliere circa 350 studenti. Una spesa complessiva di circa 11 milioni di euro, ragionevolmente attinti dai fondi del Pnrr. Così potrebbe rinascere l'ex caserma Duodo, un'area da oltre 6mila metri quadrati nel centro di Udine, abbandonata da più di 20 anni.

Questa mattina si è tenuto un sopralluogo alla presenza del sindaco di Udine Pietro Fontanini, degli assessori regionali Graziano Pizzimenti (edilizia scolastica) e Alessia Rosolen (istruzione), del commissario dell'Edr Augusto Viola e degli assessori comunali Loris Michelini e Francesca Laudicina.

Qual è il progetto? Riqualificare l'area e mettere in sicurezza gli edifici. Una destinazione possibile e "auspicabile" è che l'ex caserma divenga la sede dell'Uccellis, alla luce degli ampi spazi a disposizione, della posizione e del potenziale dell’area.

"Si delinea una soluzione interessante e ragionevole", spiega Fontanini. "La struttura è in pieno centro e costituisce una soluzione che non richiede consumo del suolo. I lavori saranno fatti nel pieno rispetto dei vincoli della Soprintendenza”.

"La progettualità per il recupero dell'ex caserma Duodo, un immobile in centro città abbandonato da oltre vent'anni, è di grande interesse. Si tratta di un'area che ha delle potenzialità con cui dare risposte agli istituti scolastici e che potrebbe essere utilizzata in parte per la didattica e in parte come convitto senza consumo di ulteriore suolo", ha detto l'assessore Pizzimenti, durante il sopralluogo.

"E' un'idea di programmazione sulla quale stiamo lavorando assieme agli altri attori del territorio coinvolti - ha riferito l'assessore Rosolen -. Grazie all'attività degli Edr per l'edilizia scolastica, questo intervento andrebbe a risolvere molte delle criticità della città di Udine riguardo alle scuole superiori".

Pizzimenti ha sottolineato come sarà essenziale in prima battuta il progetto definitivo per capire l'ammontare degli investimenti: "Gli importi sono importanti e si aggirano attorno ai 10 milioni di euro; ma, con una programmazione adeguata, sono certo che troveremo le fonti di finanziamento per raggiungere l'obiettivo a favore della città e dei cittadini".

Si tratta di un'area di circa 6.500 mq, edificata per la maggior parte e vincolata dalla Soprintendenza. Il fabbricato, detto di servizio come è emerso dal sopralluogo, potrebbe ospitare dopo la ristrutturazione circa 350 studenti e un convitto nel fabbricato adiacente.