L'ex terrorista Luigi Bergamin, ideatore dell'omicidio Santoro, si è costituito

Si è costituito, a Parigi, l'ex terrorista rosso Luigi Bergamin, ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo, lo stesso gruppo a cui apparteneva Cesare Battisti, e condannato all’ergastolo per l’omicidio del macellaio che militava nel Msi, Lino Sabbadin, ucciso a Mestre nel 1979. Si tratta di uno dei tre ex terroristi che, dopo gli arresti eseguiti ieri a Parigi, si era reso irreperibile. Sono invece ancora ricercati Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura.



Bergamin deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione, in quanto ideatore dell'omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di polizia penitenziaria ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Cesare Battisti. Battisti commise materialmente il delitto, sparando alle spalle del maresciallo Santoro.