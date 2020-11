L'ospedale di Tolmezzo rimane Covid-free

La possibilità di mettere in campo indagini puntuali sulla popolazione locale ma anche la volontà di ribadire l'importanza dell'ospedale del territorio come struttura Covid free per questa area della montagna friulana.

Sono alcuni degli aspetti analizzati nel corso dell'incontro svoltosi in municipio a Tolmezzo tra il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi e il sindaco Francesco Brollo, alla presenza dei parroci della comunità locale don Angelo Zanello e don Alessio Geretti.

Il vertice, svoltosi in sala consiliare, è avvenuto nel percorso di rientro del vicegovernatore da Sutrio, dove l'esponente dell'esecutivo si era recato a visitare l'operatività del drive in allestito nel comune della Carnia e dove la popolazione si sta sottoponendo ai test antigenici come previsto dall'ordinanza a firma del governatore Fedriga. Riccardi, nel corso del colloquio con il sindaco, ha preso in esame una serie di aspetti riguardanti la pandemia nel territorio comunale.

"In questa occasione - ha detto Riccardi al termine dell'incontro - abbiamo analizzato assieme la situazione riguardante l'andamento del contagio nella zona della montagna carnica e poi, più specificamente, a Tolmezzo. Abbiamo convenuto sul fatto che in questa area ci sia una distribuzione significativa dei casi di positività al Covid 19 non solo tra quanti si trovano nella casa circondariale e quelli che risiedono nelle case di riposo ma anche nel resto della popolazione. Per questo motivo - ha aggiunto Riccardi - con il sindaco abbiamo valutato la possibilità di mettere in campo, nel caso in cui ne emergesse la necessità, indagini puntuali sul fenomeno che si sta verificando in loco".

Il vicegovernatore ha poi ribadito la scelta strategica compiuta dalla Regione sull'ospedale di Tolmezzo, "presidio di grande valore e punto di riferimento per la popolazione della Carnia, che resterà una struttura covid free". Insieme ai parroci don Zanello e don Geretti, il vicegovernatore ha analizzato alcuni aspetti riguardanti le comunità ecclesiastiche che erano state sottoposte all'attenzione della Regione nei giorni scorsi.