L'ultimo saluto a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

E' il giorno dell'ultimo saluto a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, uccisi lunedì mattina in un agguato in Congo. Per l'ambasciatore italiano e il carabiniere del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia funerali di Stato, per rendere omaggio al sacrificio di due eroi.

Alle esequie, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, hanno preso parte, tra gli altri, il premier Mario Draghi, i ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini, che martedì sera avevano accolto le salme al rientro in Italia all'aeroporto di Ciampino, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Luciana Lamorgese e Patrizio Bianchi e i vertici delle Forze armate.

Sono stati i colleghi di Iacovacci, i militari del 13° Reggimento, a scortare i due feretri, avvolti nel tricolore, nelle Basilica, accompagnati, come al loro arrivo in Italia, da un picchetto interforze. Il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa, nell'omelia, ricordando anche la morte dell'autista congolese, Mustapha Milambo, ha sottolineato come siano stati "strappati alla vita dagli artigli di una violenza feroce, che porterà altro dolore. Dal male viene solo altro male. C’è angoscia per i troppi uomini invaghiti dal denaro, che tramano la morte del fratello".

Commossa la preghiera del Carabiniere, recitata dall'appuntato Salvatore Di Giorgio, che ha chiesto di sostituire Iacovacci nella scorta all'Ambasciata italiana in Congo.

Il personale diplomatico del ministero degli Esteri ha voluto onorare il collega e amico Attanasio e il carabiniere Iacovacci: all'inizio dei funerali di Stato i diplomatici, che non hanno potuto partecipare alla funzione per il contingentamento causato dal Covid, sono scesi nel piazzale antistante la Farnesina e si sono raccolti in silenzio. Distanziati e con la mascherina, hanno preso parte numerosi all'iniziativa. Minuto di silenzio anche in tutte le sedi diplomatiche italiane.

Anche a Gorizia oggi si osserva il lutto cittadino, per rendere omaggio ai due servitori dello Stato uccisi e stringersi in un ideale abbraccio alle famiglie e ai loro colleghi. Alle esequie, proprio per testimoniare la vicinanza di tutta la città, anche il sindaco Rodolfo Ziberna.

Dopo la sollennità del funerale, in piazza c'è stato un momento 'non protocollare', nel quale tutte le autorità si sono volute stringere alle due famiglie per testimoniare la propria vicinanza.