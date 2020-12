L'ultimo saluto al dottor Cataldo, lutto cittadino ad Aviano

Aviano proclama oggi il lutto cittadino, in occasione dell'ultimo saluto al dottor Antonino Cataldo, il medico di base che per oltre trent'anni si è preso cura dei pazienti del paese e che venerdì 11 dicembre è morto, in seguito alle conseguenze del Covid-19.

"Dopo aver consultato i gruppi di Maggioranza e di Minoranza, abbiamo deciso di indire una giornata lutto cittadino", spiega il sindaco Ilario De Marco Zompit. "L'atto, oltre a riconoscere l'impegno civile e l'opera meritoria svolta dal dottor Cataldo in prima linea nella lotta alla pandemia fino all'estremo sacrificio, vuole essere un segno di riconoscenza verso l'intero comparto sanitario, che, in questo momento difficile, sta dando il meglio di sé stesso per alleviare sia dal punto di vista sanitario sia sotto l'aspetto morale, le sofferenze di coloro che hanno bisogno di cure e conforto".

"A loro va il mio ringraziamento insieme a quello dell'intera cittadinanza, così come le nostre più sentite condoglianze alla famiglia per la dolorosa prova che un destino crudele ha voluto loro riservare", conclude il sindaco di Aviano.