L'ultimo viaggio di Alfio Scandurra, morto a 52 anni

Alfio Scandurra, ex rugbista classe 1970, si è spento a soli 52 anni a causa di una malattia che non gli ha dato scampo.

La notizia della prematura scomparsa dell'ex capitano del Pordenone Rugby si è subito diffusa attraverso i social, suscitando profondo cordoglio.

Blogger, naturalista, Flying gardener e scrittore, attraversando il Friuli al fianco del suo amato asino Fiocco, aveva raggiunto il grande pubblico, raccontando le sue avventure anche in una serie di video, 'In Friuli, fuori dal mondo', realizzata con l'amico Piergiorgio Grizzo.

Nato a Pordenone da genitori siciliani, lavorava in proprio come giardiniere. Era specializzato nella potatura di grandi alberi in tree climbing. Poco più di un anno fa, si era salvato dopo essere precipitato da una decina di metri da un albero, rimediando 'solo' qualche frattura. Ma in quell’occasione, fu scoperta una terribile malattia, contro cui non ha potuto nulla.

Da sempre appassionato di sport e natura, da alcuni anni aveva cominciato ad addentrarsi nella natura e a scrivere le sue emozioni o a raccontarle sui social o sulle tv nazionali.

In 'Di asini e di boschi. Il mio ritorno al selvatico' uscito nel 2020 per Ediciclo editore, Alfio raccontava come la sua vita fosse cambiata semplicemente cambiando il modo di percorrerla, ovvero proprio con la camminata lenta e attenta ai dettagli, in compagnia dell'adorato Fiocco.

Il suo legame con l'animale si è basato da subito sul rispetto, sull'amicizia e sulla libertà, fuori dagli schemi rigidi della differenza di specie. Come racconta, Alfio aveva iniziato a vedere il mondo in modo diverso. A saper rallentare, a non darsi una meta, a "perdere tempo", perché il tempo senza aspettative dilata la nostra ricchezza interiore ancestrale.

Lascia la mamma, la compagna, i fratelli Luca, Federico e Marco, oltre ai figli Fanny, Maria ed Elia.

foto dal suo profilo Facebook