La Cavarzerani resta 'zona rossa'. In arrivo le telecamere

Rimane presidiata 24 ore su 24 l'ex caserma Cavarzerani di Udine, dopo il nuovo caso di positività al Covid 19 riscontrato tra gli ospiti della struttura ai quali, con ordinanza del sindaco Pietro Fontanini, già da diversi giorni è vietato entrare e uscire.

Fontanini oggi prorogherà la misura (inizialmente dispodta per 14 giorni) per altre due settimane. E sempre da oggi saranno installate e attivate le telecamere di sorveglianza collegate alla Prefettura, dotazione che permetterà di evitare ulteriori fughe.

"La persona contagiata è stata già isolata in un’altra struttura dedicata", spiega Fontanini. "La nuova ordinanza confermerà la 'zona rossa'. Come sottolineato anche dal Governatore Massimiliano Fedriga, il Fvg e Udine non sono più disponibili a gestire questo ormai insostenibile arrivo di clandestini economici dalla rotta balcanica. Questi giovani uomini non stanno fuggendo da alcuna guerra", conclude il sindaco, ancora in attesa di una risposta da parte del Ministro Lamorgese alla quale aveva chiesto d'intensificare i controlli ai confini. "Vengono qui per farsi mantenere, visto che lavoro non ce n’è e le loro competenze sono comunque molto scarse".