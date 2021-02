La discussione degenera, una persona in ospedale

È stato necessario l'intervento dei sanitari questo pomeriggio, intorno alle 17, a Lignano Sabbiadoro, nella zona del Cinecity, a seguito di una lite tra due persone.

Al culmine del litigio, infatti, uno dei due ha colpito l'altro, causandogli serie lesioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Latisana. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato in codice giallo l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato la persona ferita in ospedale, a Latisana.

Quest'ultima non versa comunque in condizioni particolarmente gravi. Sulla vicenda stanno cercando di fare chiarezza i militari dell'Arma. Il litigio si sarebbe consumato in strada.