La famiglia Regeni denuncia il Governo italiano

I genitori di Giulio Regeni, assieme al loro legale Alessandra Ballerini, hanno depositato alla Procura di Roma una denuncia contro il Governo italiano, che avrebbe violato una legge, la 185 del 1990, che vieta la vendita di armi a Paesi ritenuti responsabili di reati contro i diritti umani.

Paola Deffendi e Claudio Regeni avevano annunciato la loro intenzione nel corso della puntata di Capodanno di Propaganda Live su La7, puntando il dito contro la vendita di navi militari all’Egitto. Si tratterebbe di due fregate, una delle quali già consegnata prima di Natale.

La madre e il padre di Giulio, scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e trovato morto pochi giorni dopo, ritengono che l’Egitto rientri tra i Paesi che hanno compiuto gravi violazioni dei diritti umani.

La denuncia fa seguito alle critiche che i Regeni hanno più volte rivolto al Governo, ritenuto responsabile di non aver fatto abbastanza pressioni sul Cairo per far luce sul rapimento, le torture e l’uccisione del ricercatore di Fiumicello. Accuse ribadite anche dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma, che intende portare a processo quattro persone, tutte appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani.