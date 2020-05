La fermano per un controllo, scoprono cocaina

I Carabinieri della Stazione di Trieste - Portonuovo, durante un servizio di pattuglia, hanno arrestato una ragazza di 29 anni di Monfalcone per la violazione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno. Fermata in una via del centro, la giovane ha subito manifestato un atteggiamento nervoso e poco collaborativo che ha allarmato i militari.

Così è scatatta la perquisizione. I sospetti che qualcosa non andasse erano fondati dal momento che la donna deteneva due grammi di cocaina, sequestrati.

Ulteriori accertamenti hanno permesso ai Carabinieri di verificare che la 29enne aveva l'obbligo di soggiorno nel comune di Monfalcone. Avendo violato la misura restrittiva, per lei sono scattate le manette. Già gravata da numerosi precedenti penali per reati di varia natura, è stata condotta nella propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Considerati poi i precedenti specifici, la donna è stata inoltre denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è stato fatto nella mattina di mercoledì 13 maggio.