La Festa di Carnevale finisce a calci e pugni

Domenica sera, i Carabinieri di Gemona del Friuli, con il supporto dei colleghi di Villa Santina e della Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, hanno arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale un 36enne. Dopo aver festeggiato il carnevale in compagnia di alcuni amici in un locale di Gemona, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha creato scompiglio all’interno della sala da ballo importunando gli altri avventori.

Invitato a uscire dal locale dagli addetti alla sicurezza, li ha presi più volte a calci. Accompagnato, con non poca fatica, all’esterno del locale, alla vista dei militari il 36enne li ha più volte spintonati, cercando di colpirli con calci e pugni, per sottrarsi al controllo. E’ stato, quindi, ammanettato e portato in carcere a Udine a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questa mattina l’arresto è stato convalidato; al 36enne è stata applicata la misura del divieto di dimora in provincia di Udine.