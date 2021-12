La Forestale sequestra decine di uccelli e trappole

Periodo di controlli per gli agenti delle Stazioni Forestali di Monfalcone e di Cervignano nella Bassa friulana e nell’Isontino. L’attività effettuata in sinergia tra le due Stazioni forestali si è concentrata sulla verifica della corretta detenzione di avifauna selvatica, cacciabile e non cacciabile, tra cui anche avifauna protetta a livello comunitario e particolarmente tutelata perché vulnerabile e a rischio d’estinzione.

E’ stato anche verificato il rispetto della normativa relativa al benessere animale e le norme riguardanti la detenzione, con la verifica delle dimensioni delle gabbie. I controlli hanno portato al sequestro di decine di esemplari appartenenti alla famiglia dei Fringillidi, alla contestazione di violazioni di carattere amministrativo tra cui il possesso illecito di gabbie-trappola per la cattura di uccelli e, in due casi, alla segnalazione alle Procure della Repubblica competenti per territorio delle persone trovate in possesso di avifauna particolarmente protetta in assenza di qualsivoglia autorizzazione.

Gli uccelli sequestrati sono stati portati al Centro di Recupero Fauna Esotica e Selvatica in comune di San Canzian d’Isonzo in attesa della confisca da parte dell’Autorità Giudiziaria. Gli esemplari potranno in seguito essere liberati.

I controlli hanno visto anche l’impiego di mezzi nautici con i quali è stato possibile accertare la presenza di avifauna detenuta in luoghi altrimenti accessibili via terra.