La fortuna bacia Udine, vinto un milione di euro

La dea bendata bacia Udine, più precisamente la tabaccheria di via Del Gelso. Grazie al Million Day, concorso giornaliero con estrazione alle 19, un fortunato vincitore ha azzeccato la combinazione di cinque numeri estratti, portandosi così a casa un milione di euro. La giocata minima è di un euro.

Le titolari sono incredule e non hanno alcuna idea di chi possa essere il vincitore, che ha compilato la sua schedina sabato pomeriggio, poco prima delle 17. Una cosa è certa: in questo periodo è aumentato il numero di avventori che sperano nella 'buona sorte' per sollevarsi da situazioni economiche difficili... E a questo giocatore la fortuna ha decisamente sorriso.