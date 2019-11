La frana torna sotto indagine

Torna sotto indagine la frana che coinvolge le frazioni di Tausia e Murzalis nel Comune di Treppo Ligosullo. La Giunta regionale, lo scorso 7 novembre, ha stanziato 40mila euro per effettuare una nuova campagna di misurazione delle deformazioni superficiali e profonde del versante nelle due località. All’affidamento per la realizzazione dei monitoraggi provvederà con separato decreto il direttore del Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile.



Il versante sul quale è in corso un movimento franoso, noto da tempo, era stato oggetto di una campagna di misurazioni dall’aprile 2014 all’aprile 2017 quando, su incarico del Servizio geologico regionale, la ditta Survey Pilot di Padova aveva effettuato una serie di misurazioni Gps. Il responso di quelle misurazioni era stato piuttosto preoccupante, evidenziando un comportamento dinamico del versante con aumento significativo degli spostamenti verso Sud in direzione della valle, con un valore medio annuo di circa 18 millimetri per la località di Tausia e di circa 15 mm per la località di Murzalis, registrando tuttavia anche picchi di millimetri all’anno in corrispondenza delle parti più ripide del versante. Il Piano per l’assetto idrogeologico del fiume Tagliamento, classifica i dissesti franosi presenti in queste località come movimenti complessi con pericolosità geologica elevata che coinvolgono molti edifici e la viabilità ordinaria.



Servono nuove misure

Il tecnici del Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile hanno ritenuto necessarie nuove misure della deformazione del versante sempre con l’utilizzo di sensori collegati al satellite che consentano di individuare le zone caratterizzate da spostamenti tali da definirne la tendenza nel tempo, i valori di velocità e l’estensione areale del dissesto, in abbinamento a misure inclinometriche e piezometriche. “L’incarico, della durata di 30 mesi - si legge nella relazione tecnica allegata alla delibera della Giunta - si articolerà in tre fasi e prevederà una serie di misurazioni, l’acquisizione dei dati e l’elaborazione degli stessi”.