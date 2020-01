La Guardia Costiera sequestra pesce e pollo scaduti

Prosegue, dopo il periodo natalizio, l’attività di controllo e tutela dei consumatori da parte degli uomini della Guardia Costiera di Grado. Nel fine settimana le verifiche sono state incentrate sulle attività di ristorazione.

All’interno delle celle frigo di un ristorante etnico, nel territorio di Udine, i militari hanno scoperto prodotti scaduti. Si tratta di 45 confezioni di filetto di salmone affumicato, per un peso di circa 7 chili, e tre confezioni di pollo per un peso di circa 7 chili, il cui termine per la somministrazione risultava già passato, ma venivano comunque utilizzati all’interno della cucina per la preparazione delle portate, a discapito dei consumatori.

Al titolare del locale è stata comminata una sanzione pari a 10.000 euro e si è proceduto alla comunicazione di rito all’Icqrf, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

I controlli della Guardia Costiera proseguiranno per contrastare tutti i fenomeni che mettono a repentaglio la sicurezza dei consumatori, ostacolando, inoltre, le attività di quanti esercitano la professione nel rispetto delle regole.