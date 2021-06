La Guardia di Finanza festeggia i suoi 247 anni

Anche nella nostra regione, la Guardia di Finanza celebra i 247 anni dalla sua fondazione. A Trieste, la cerimonia, anche quest’anno improntata alla massima sobrietà per le limitazioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata presieduta dal Comandante regionale, Generale di Divisione Piero Iovino, e si è tenuta alla caserma Campo Marzio, alla presenza delle massime Autorità locali, dei Presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (militari in congedo) di Trieste e Muggia, del Presidente e delegati dell’Organo di Rappresentanza Militare, nonché di una ristretta aliquota di Finanzieri, tutti in servizio alla sede di Trieste.

Il Generale Iovino, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto a tutte le Fiamme Gialle e alle Autorità intervenute, ha tributato alcune ricompense individuali ai Finanzieri che hanno contribuito, con impegno e professionalità, al raggiungimento di pregevoli risultati operativi; concluso il momento delle premiazioni, la tradizionale lettura della “Preghiera del Finanziere”.

A Gorizia, dopo la deposizione di una corona ai monumenti nel capoluogo e sul monte San Michele in onore dei caduti delle Fiamme Gialle delle guerre del ‘900 e in servizio; alla presenza del Prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, del Sindaco Rodolfo Ziberna e del Procuratore della Repubblica Massimo Lia, di una rappresentanza di militari in servizio e di soci della Sezione dei Finanzieri in congedo, presso la caserma Armando Diaz, sede del Comando Provinciale di Gorizia, si è svolta una breve cerimonia.

La ricorrenza ha costituito anche l’occasione per richiamare l’esito dell’impegno profuso a contrasto dei più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia nell’anno trascorso anche in relazione alle risorse destinate al contenimento della diffusione della pandemia da corona virus e i risultati ottenuti.

La Guardia di Finanza di Udine celebra l’anniversario alla caserma Breccia con una cerimonia improntata alla massima sobrietà, alla presenza delle massime Autorità locali, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, nonché del Comandante Provinciale e di una ristretta aliquota di Finanzieri. L’evento, come di consueto, è anche il momento per consegnare alcune ricompense individuali ai Finanzieri che - nei mesi scorsi - hanno contribuito, con impegno e professionalità, al raggiungimento di pregevoli risultati in diversi contesti operativi.

A Pordenone, alla caserma Persirio Marini, sede del Comando Provinciale, si è celebrato l’anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, alla presenza del Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, e di una rappresentanza di militari in servizio alla sede. Nel corso della celebrazione sono state consegnate ricompense di carattere morale ad alcuni militari particolarmente distintisi in operazioni di servizio.

La ricorrenza ha costituito anche l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pordenone nell’ultimo anno di operazioni contro i più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria.

La Guardia di Finanza della provincia di Pordenone ha conseguito nel 2020 importanti risultati nelle principali “mission” istituzionali assegnate. Ciò è stato possibile grazie alla combinazione di poteri, competenze, strategie e metodologie operative, unica nel panorama istituzionale nazionale, che la Guardia di Finanza è in grado di mettere in campo: un insieme di fattori che consentono al Corpo di fornire una risposta trasversale, completa ed unitaria alle diverse fenomenologie criminali altrettanto unitarie nella loro quotidiana minaccia al sistema economico-finanziario dello Stato.

Inoltre, a rimarcare il fatto della propria trasversalità di impiego, nella scorsa il Corpo ha contribuito fattivamente a tutte le attività finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, dalla vigilanza tesa a sostenere l’economia sana del Paese (posta in essere mediante il contrasto agli inevitabili fenomeni illeciti agevolati dalla situazione venutasi a creare) al concorso, con le altre Forze di Polizia, al mantenimento dell’ordine pubblico, principalmente finalizzato alla verifica dell’osservanza delle disposizioni normative emanate dall’Autorità di Governo per contenere il diffondersi del contagio.