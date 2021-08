La invitano nell'appartamento, poi abusano di lei

Una ragazza di 18 anni, friulana, è stata abusata sessualmente, più volte, da un gruppo di cinque ragazzi di età compresa tra i 17 e i 21 anni, in un appartamento di Lignano Sabbiadoro, nel pomeriggio di ieri. Ha raccontato quanto accaduto a un bagnino e poi al padre, dopo essere riuscita a fuggire dall'appartamento dove era rimasta succube del gruppo, che l'ha costretta a sesso orale e a un rapporto completo.

La giovane aveva seguito uno dei componenti del gruppo, un ragazzo che aveva conosciuto qualche estate fa, dopo averlo incontrato casualmente per strada, durante una passeggiata. È stato lui a invitarla nell'appartamento. Lei lo ha seguito in buona fede, restando poi vittima delle violenze sessuali.

Le indagini sul caso sono della Squadra Mobile della Questura di Udine, diretta dal vicequestore Massimiliano Ortolan. I cinque giovani sono stati denunciati per violenza sessuale di gruppo. In questo momento sono stati deferiti a piede libero. Si tratta di ragazzi che risiedono nel Nord Italia, non in Friuli Venezia Giulia.

Sono stati individuati inizialmente degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato estivo di Lignano Sabbiadoro, con a supporto l'equipaggio di una Volante. La ragazza è stata trasportata all'ospedale di Latisana per essere sottoposta agli accertamenti del caso.