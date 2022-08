La lavastoviglie prende fuoco, incendio in appartamento a Lignano

Alle 11.20 circa, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lignano è intervenuta in un'appartamento al piano terra di un condominio in via Raggio di Venere, a Lignano Sabbiadoro, dove era stato segnalato un incendio in cucina.

Giunti sul posto i pompieri hanno trovato le sei persone, che al momento del rogo si trovavano all'interno dell'appartamento, già all'esterno dei locali e quindi hanno provveduto a raggiungere la cucina, dove la lavastoviglie stava bruciando, e ad estinguere il fuoco.

Il rapido intervento ha evitato che le fiamme si propagassero dall'elettrodomestico ai mobili della cucina e al resto dell'appartamento.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio, che ha reso temporaneamente inagibile l'appartamento coinvolto, in quanto l'impianto elettrico è stato danneggiato.

Le sei persone che si trovavano nell'appartamento sono state precauzionalmente accompagnate all'ospedale, dal personale sanitario intervento, per accertamenti in quanto prima dell'arrivo dei soccorsi avevano respirato una piccola quantità di prodotti della combustione.

Il lavoro dei Vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza del locale interessato dall'incendio e con un controllo strumentale di tutto lo stabile, per verificare l'assenza di gas derivati dalla combustione.