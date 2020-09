La lite degenera, grave una donna colpita con una bottiglia alla testa

Una lite in strada è degenerata, questa sera, in via Garibaldi, a Cervignano del Friuli. Erano circa le 21.30 quando, forse in preda ai fumi dell'alcol, un uomo del posto è passato dalle parole ai fatti, litigando con una donna.

Lui ha afferrato una bottiglia di vetro e ha colpito la sventurata alla testa, ferendola gravemente. Alla drammatica scena hanno assistito diverse persone che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri di Cervignano e della Compagnia di Palmanova. La donna è stata assistita dal personale medico, inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

È stata trasportata in ospedale in condizioni serie. Accertamenti in corso da parte dei militari dell'Arma per verificare cosa sia successo; al vaglio la posizione dell'aggressore, un uomo già noto alle forze dell'ordine.