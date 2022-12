La lite domestica degenera, gravemente ferito un uomo

Un uomo di mezza età è stato accoltellato a Trieste. L’episodio si è verificato in un appartamento in via Battera, poco dopo le 19. Al termine di una lite domestica, è spuntato un coltello.

L’arma ha causato una profonda ferita da taglio all’addome dell'uomo che, dopo essere stato assistito da personale sanitario, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara.

Ad aggredirlo sarebbe stata la compagna. La coppia è di origine serba, ma vive a Trieste da anni. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che sta conducendo le indagini. Si valuta l'arresto della donna per tentato omicidio.

L'uomo sarebbe riuscito ad allontanarsi dall'abitazione, a percorrere diversi metri dall'ingresso del palazzo e a chiedere aiuto in strada. All'ingresso dell'edificio e vicino al portone, sono state rinvenute evidenti tracce ematiche.