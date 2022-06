Litiga con i genitori e resta ferita a un avambraccio. Momenti di apprensione, ieri sera, in via Fiore dei liberi, a Premariacco, per un dissidio familiare.

Una donna di 33 anni, al termine di un diverbio familiare, ha preso in mano un coltello da cucina e si è procurata un taglio all’avambraccio.

Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata all’ospedale di Udine per le cure del caso. Indagini dei Carabinieri di San Pietro al Natisone.