La lite tra vicini finisce con una mandibola rotta

Per un diverbio tra vicini, gli avrebbe rotto la mandibola con un pugno: un 32enne nomade è stato rinviato a giudizio per minacce, violenza privata e lesioni personali. Lo ha deciso il gup di Udine Carlotta Silva, che ha rinviato a giudizio anche la zia 64enne per percosse e minacce.

La vicenda risale a marzo 2020, quando la vittima, un 70enne di Lestizza, chiese al vicino di spostare l’auto che impediva il passaggio del suo trattore verso il campo di proprietà della sorella.

Per tutta risposta l’imputato, che abita lì accanto, lo avrebbe mandato via a male parole e minacciato di morte, simulando il taglio della gola con un gesto della mano.

Inoltre, la zia lo avrebbe schiaffeggiato e minacciato. Un mese dopo, il 32enne lo avrebbe minacciato nuovamente di morte e colpito sul volto mentre era girato di spalle, rompendogli la mandibola in più punti e facendogli perdere due denti. Lesioni, queste, giudicate dai sanitari guaribili in 40 giorni e che hanno comportato uno stato di malattia ancora più lungo.