La loro auto si cappotta nel torrente, feriti due giovani

Complesso intervento di soccorso, ieri sera, alle 22.45 circa, in località Collina, nel comune di Forni Avoltri, dove un'auto, uscita di strada, dopo un volo di circa 20 metri era finita ruote all'aria in mezzo a un torrente.

Ragiunta la vettura, i Vigili del fuoco, intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Forni Avoltri, Rigolato e Tolmezzo, hanno trovato i due occupanti, un ragazzo e una ragazza, all'esterno del veicolo, feriti ma coscienti. I pompieri hanno iniziato a operare assieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, al personale sanitario e ai volontari del Cnsas, che nel frattempo erano giunti sul posto, per soccorrere i due feriti.

Per prima cosa è stato calato il personale sanitario che ha stabilizzato i feriti, quindi è iniziato il recupero degli infortunati che, uno alla volta, sono stati immobilizzati sulla tavola spinale e poi caricati sulla barella portantina con la quale sono stati issati fino alla strada con la tecnica a contrappeso, per poi essere trasportati in ospedale per le cure del caso.