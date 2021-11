La macchina esce di strada, tre feriti a Gemona

Versa in gravi condizioni una donna di 65 anni, residente in Veneto, trasportata in volo e ricoverata nella terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, rimasta coinvolta in un incidente accaduto intorno alle 15 di ieri, a Gemona del Friuli, lungo la viabilità che porta al Monte Quarnan.

Si è trattato di una fuoriuscita autonoma che ha richiesto l'intervento dell'equipaggio di due ambulanze. Ferite, in maniera meno grave, altre due persone che viaggiano sulla stessa vettura: due uomini di 55 e 57 anni, accolti al nosocomio di Tolmezzo. Sul posto i Vigili del Fuoco di Gemona del Friuli.