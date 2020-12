Dramma a Udine nel giorno di Natale. Un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita dalla madre, una donna anziana con cui conviveva. È stata lei a scoprire il suo corpo senza vita, dopo averlo chiamato più volte e non aver ottenuto risposta.

La pensionata ha dato l'allarme. Per l'uomo, purtroppo, non c'era nulla da fare se non decretarne il decesso. A stroncare la sua vita un malore che non gli ha dato scampo.