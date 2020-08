La mappa di autovelox e telelaser a Pordenone

Attenzione al rispetto del Codice della strada e soprattutto dei limiti di velocità. La Polizia locale di Pordenone ha diffuso la 'mappa' dei dispositivi per il controllo della velocità sulle strade. Un'iniziativa pensata per promuovere la sicurezza stradale e un invito a moderare la velocità con l'hastag #vapian.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale e della Polizia locale di Pordenone, infatti, è garantire maggior sicurezza tramite la prevenzione. L'intenzione non è quindi quella di sanzionare, ma di informare e sensibilizzare gli automobilisti a una guida prudente e rispettosa del Codice della strada.

Ecco le vie dove saranno collocati i dispositivi (https://www.comune.pordenone.it/it/comune/comunicazione/comune-informa/notizie/controllo-velocita-sulle-strade-dal-17-al-23-agosto-2020):





Via Del Troi

Viale Grigoletti

Via Montereale

Viale Aquileia SS13

Via San Daniele

Via Maestra Vecchia

Via Postumia

Via Villanova

Via Nuova di Corva

Via Mestre

Via Vallenoncello

Viale Treviso

Via Riviera del Pordenone

Via Revedole