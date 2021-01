La Medicina di Monfalcone resta Covid-free

"Come già confermato il 29 dicembre, la Medicina di Monfalcone, A e B, ha sempre ricoverato pazienti non Covid, dedicando una piccola parte della B per gli isolamenti dei casi con tampone negativo in Pronto Soccorso, ma sui quali poteva esserci qualche dubbio sul versante clinico, tale da richiedere un isolamento", spiega AsuGi. "Tutte queste azioni preventive precauzionali sono sempre state rispettate e continuano a esserlo a tutela di tutti i pazienti e degli stessi operatori".

"Come da procedura prevista, tutti i pazienti che accedono all’Ospedale vengono sottoposti a tampone. Grazie all’effettuazione periodica di successivi tamponi di controllo durante la degenza sono stati individuati casi di positività che, come previsto, sono stati trasferiti nelle strutture dedicate ai Covid positivi a Gorizia o Trieste".

AsuGi precisa che in questo momento non c'è nessun paziente con positività nota, degente in Medicina a Monfalcone. "Si confermano i continui e programmati controlli a scopo precauzionale su degenti e personale, che tra l’altro, esegue periodicamente controlli preventivi proprio al fine di monitorare attentamente il sistema".

"La struttura è pronta, come sempre, ad accogliere in sicurezza pazienti non Covid dal territorio, mentre i positivi individuati in Pronto Soccorso continuano a essere inviati a Gorizia o Trieste e i trasferimenti vengono puntualmente organizzati considerando la disponibilità dei posti letto. A tal proposito si ricorda che, presso il pronto soccorso di Monfalcone, sono stati creati da tempo dei percorsi specifici proprio al fine di evitare forme di contagio. In questo momento la disponibilità della medicina che oggi ha già accolto quattro pazienti è di ulteriori tre posti sempre per pazienti Covid negativi", conclude la nota AsuGi.