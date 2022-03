La morte di Liliana Resinovich resta ancora un giallo

Continua il giallo sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa da casa il 14 dicembre e ritrovata senza vita il 5 gennaio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni.

Gli esami tossicologici effettuati sul corpo e sulle matrici biologiche prelevate durante l’autopsia, hanno rivelato che la donna, prima di spegnersi, non aveva assunto droghe, né farmaci o sostanze tossiche. Alla luce di ciò, il quadro investigativo rimane immutato e la morte rimane ancora da chiarire.

Attraverso le urine, sono state rilevate solamente alcune tracce di qualche multivitaminico, di un’aspirina e di una tachipirina, ma non con concentrazioni tali da poter alterare il suo stato psicofisico. Oltre ai due famarci e alle vitamine, le analisi su sangue e urine e lo screening tossicologico, eseguito attraverso le più sofisticate metodologie di ricerca, hanno pertanto potuto appurare solamente che Liliana avesse ingerito, probabilmente durante la sua ultima colazione, del caffè e delle uvette.

Dagli esami, attesi per mesi, non è arrivata, quindi, la svolta sperata, tanto che, come si legge in una nota della Procura, "il quadro investigativo non è mutato”. Le indagini affidate alla Squadra Mobile, insomma, continuano.