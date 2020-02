La notte dei bancomat, quattro assalti nella notte

Nella notte sono finiti nel mirino dei malviventi, probabilmente sempre gli stessi, tre bancomat. Il primo colpo intorno alle 2 a Corno di Rosazzo; nel mirino lo sportello della Banca Friuladria Crédit Agricole in via Papa Giovanni XXIII. Il bancomat è stato manomesso.

La banda di ladri, un gruppo di 4-5 persone, ha abbandonato poi un'auto sul posto con il motore ancora acceso; quindi la fuga a bordo di una berlina scura. Diverse persone si sono svegliate nel cuore della notte pensando a un incidente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente ai Carabinieri della Compagnia di Palmanova che hanno inviato una tempestiva indagine per identificare i responsabili. Sul posto anche gli uomini della vigilanza privata del Corpo Vigili Notturni. I danni sono in corso di quantificazione. È stata utilizzato del materiale esplodente.

Sempre nella notte è stata assaltata anche la Banca Prealpi San Biagio di Pertegada di Latisana, dove la gente ha visto fuggire un gruppo di malviventi a bordo di una vettura di colore grigio, e le Poste di Artegna dove la comunità è stata svegliata da un forte botto causato dalla deflagrazione: la banda ha fatto esplodere l'area dello sportello Atm ma non sarebbe riuscita a rubare nulla, causando però notevoli danni.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Compagnia di Latisana per il colpo a Pertegada e i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo per quanto riguarda, invece, il colpo nelle poste di Artegna (ore 5 circa). I danni sono in corso di quantificazione.

A Latisana anche i Vigili del Fuoco volontari di Lignano che hanno messo in sicurezza l'area, gravemente danneggiate anche nella parte degli infissi (ore 6.30).

I malviventi, infine, hanno colpito, alle 2.40, anche ad Annone Veneto (Venezia). In piazza Vittorio Veneto, tre malviventi travisati, con un congegno esplosivo hanno fatto deflagrare lo sportello bancomat della filiale della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, senza riuscire ad asportarne il contenuto. Sopralluogo e rilievi tecnici sono in corso da parte dell’Arma. Da una prima verifica non risultano danni strutturali all’immobile.