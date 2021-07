La Panda si ribalta sulla fiancata, contro una vettura in sosta

Incidente, poco dopo la mezzanotte, in via Moggio, a Udine. Il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata su un fianco. La macchina è andata a urtare un veicolo in sosta, rimasto danneggiato.

Per l'automobilista, che viaggiava da solo, si è temuto il peggio: sono stati inviati subito l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del Fuoco di Udine. Fortunatamente, il conducente non ha riportato ferite gravi. Liberato dei pompieri, è stato medicato e controllato dai sanitari. Rilievi e accertamenti della Polizia Locale di Udine.