Una pentola è rimasta sul fuoco, sprigionando fumi nocivi. L'allarme è scattato nella notte, poco prima delle 5, in un'abitazione di Tolmezzo, dove due persone sono rimaste leggermente intossicate.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, che hanno in poco tempo risolto le criticitò. Una delle due persone coinvolte è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo per le cure del caso, in condizioni comunque non gravi.