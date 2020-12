La perseguita per anni, arrestato un 56enne

Si invaghisce di una donna e la perseguita per anni, ma all'ennesima condotta persecutoria viene arrestato. A finire in manette un uomo di 56 anni residente in provincia di Udine.



Ieri, nel pomeriggio, a Martignacco, i Carabinieri della locale Stazione, comandati dal Luogotenente Edoardo Ciappi, sono intervenuti in seguito a una chiamata di aiuto giunta da una donna di 33 anni residente nel Friuli Collinare.



Il suo molestatore l'aveva raggiunta sul luogo di lavoro, in un bar, tentando per l'ennesima volta un approccio non ricambiato. I militari dell'Arma lo hanno rintracciato e bloccato.



È stato quindi arrestato in flagranza per l'ipotesi di reato di atti persecutori e condotto nel carcere di via Spalato, a Udine. L'uomo era già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Udine il 2 novembre scorso.