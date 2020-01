La pesante eredità della crisi: il buco nero di Trieste

Le aree contaminate superano i 5.000 ettari nella nostra regione, ma le differenze tra i vari territori sono sostanziali, per estensione, numero e tipologia.

La situazione peggiore si registra in provincia di Trieste, dove sono censiti ben 74 siti, dei quali 30 con una superficie compresa tra i 10mila e i 100mila metri quadrati, mentre i siti estesi oltre i 100mila metri quadrati sono 14. L’area triestina sconta la presenza di grande aree industriali, in gran parte dismesse da tempo, come nel caso dell’ex raffineria Aquila che ha lasciato in eredità 7 aree incluse tra i 157 interventi di bonifica individuati tra quelli finanziabili prioritariamente. Sempre nel caso di Trieste, in tale elenco figurano anche interventi relativi ad aree portuali, canali navigabili adiacenti a cantieri navali, piattaforme logistiche e l’area di Servola.

In provincia di Udine i siti sono 49, dei quali 17 tra 10mila e 100mila metri quadrati e 17 superiori a 100mila metri quadrati. In questo caso, tra gli interventi individuati come prioritari citiamo quelli su Porto vecchio (ex Sito di interesse nazionale della Laguna) primo in classifica nella graduatoria, l’area industriale Caffaro, le aree ex Eurofer e area Selvata Sud nella zona industriale Aussa Corno, Cave del Predil per la bonifica del comprensorio minerario, l’area industriale ex Montecatini nella zona Aussa Corno, l’area Porto Margreth (sistemazione e ampliamento della banchina portuale), sempre nella nell’ex Ziac, l’area produttiva della Società Ceramiche Girardi di Palazzolo per scarico di fanghi da lavorazione delle marmitte contenenti piombo in un’ansa del fiume Stella, la discarica comunale ripristinata nel centro sportivo canoa a San Giorgio di Nogaro, già inclusa a suo tempo nel sito di interesse nazionale della Laguna e le discariche Cecutti, Prefir e Aspica, in località Firmano nel comune di Premariacco, per alterazioni delle acque di falda. In quest’ultimo caso è bene ricordare che si tratta di un’area sulla quale in passato c’erano state forti proteste di ambientalisti e popolazione residente a causa di numerose discariche ormai chiuse, nelle quali non è del tutto chiaro cosa sia finito e sulle quali ci sono forti preoccupazioni per l’inquinamento delle falde sottostanti.

Nel Pordenonese le aree contaminate sono 21, delle quali 14 estese tra i mille e i 10mila metri quadrati, mentre solo una supera tale misura. Nella graduatoria delle priorità al secondo spicca l’area inquinata da solventi clorurati della società Industria Friulana Alluminio (Infa) in liquidazione. Altri interventi prioritari di bonifica quello del punto vendita carburanti Esso 1918 ad Azzano Decimo e l’abbandono di rifiuti contenenti amianto in località Ponte Giulio nel comune di Montereale Valcellina, a Maniago, Vivaro, Vajont e a San Quirino.

Per finire il Goriziano con 15 siti inquinati, sette dei quali estesi tra i mille e i 10mila metri quadrati. Tra le priorità di bonifica quella in località Cavana a Monfalcone dove è stato rinvenuto sospetto olio combustibile e pneumatici abbandonati e l’area dell’ex Manifattura Tabacchi, storicamente contaminata.